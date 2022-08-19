دوليه

تعاقد نادي اشبيلية الاسباني مع المدافع الفرنسي تانغي نيانزو من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لمدة خمس سنوات، وفق ما اعلن النادي البافاري اول من امس.

وكان نيانزو البالغ 20 عاماً الذي انضم الى بايرن من باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2020 بصفقة انتقال حر، لاعباً هامشياً الى حد كبير في العاصمة البافارية. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية ان بايرن سيتلقى مبلغاً قدره 16 مليون يورو (16.3 مليون دولار)، والتي وقد يرتفع الى 20 مليون يورو مع المكافآت. وخاض نيانزو 28 مباراة في موسمين في ميونيخ، كانت الغالبية العظمي منها في مقاعد البدلاء، حيث عانى قائد منتخب فرنسا تحت 20 عاماً من الاصابات و«كوفيد-19». ورغم تسجيله هدفه الأول في نهاية موسم 2021-2022 لبايرن ميونيخ امام اونيون برلين، كانت آمال نيانزو باللعب المنتظم مع الفريق الأول في ميونيخ منخفضة.

فعلاوة على وصول الهولندي ماتيس دي ليخت في يوليو والفرنسي دايو اوباميكانو في صيف 2021، يتقدم لوكا هيرنانديز ايضاً على مواطنه نيانزو في الأولوية. ويخوض اشبيلية رحلة بحث عن قلب دفاع جديد منذ رحيل الفرنسي ايضاً جول كونديه الى برشلونة.

