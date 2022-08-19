دوليه

أكد الاسباني رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، عقب خسارته امام الكرواتي بورنا تشوريتش في ظهوره الأول ببطولة سينسيناتي ذات الألف نقطة بعد غياب عن الملاعب نحو شهر ونصف الشهر، انه «لم يكن مستعدا للفوز».

وقال نادال في المؤتمر الصحافي اللاحق للمباراة التي فاز فيها تشوريتش، المصنف الـ152 عالميا، بنتيجة «7-6 (11-9) و4-6 و6-3»، في ساعتين و51 دقيقة «بالتأكيد لم ألعب افضل مباراة لي. انه امر يمكن ان يحدث». وأضاف «لطالما كانت هذه البطولة صعبة بالنسبة لي. اعود للملاعب بعد فترة معقدة. لكن من السهل تقبل هذا، من السهل تقديم التهاني لبورنا فقد كان ببساطة الأفضل». وأقر نادال، المتوج بـ22 لقب غراند سلام، بأنه يحتاج الى ايام للتدرب من اجل استعادة لياقته على اكمل وجه. وقال «في الكثير من الأحيان قدمت اشياء ايجابية بعد عودتي من اصابات ولكن في هذه الحالة من الواضح انني لم اكن مستعدا للفوز اليوم». وتابع «أتعافى من اصابة صعب التعامل معها. انك لا تعرف ابدا انك تعافيت بنسبة 100% من اصابات البطن».

