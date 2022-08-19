دوليه

سيمدد نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس عقده لعامين اضافيين، احدهما اختياري، مع نادي لوس انجليس ليكرز ليبقى حتى نهاية موسم 2024-2025، وفق ما افاد موقعا «اي اس بي ان» و«ذي اتلتيك» اول من امس.

وأوضح الصحافي الرياضي لدى «اي اس بي ان» ادريان فويناروفسكي نقلاً عن وكيل اللاعب ريتش بول، ان نجم الدوري الأميركي للمحترفين البالغ 37 عاماً «وافق على تمديد العقد لمدة عامين بقيمة 97.1 مليون دولار، بما في ذلك خيار لموسم 2024-2025».

وكان لدى جيمس، بطل «أن بي ايه» مع ليكرز في العام 2020، عام واحد في عقده مع نادي منطقة كاليفورنيا، وسيتقاضى عنها 44.5 مليون دولار.

