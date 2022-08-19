دوليه

انضم مدافع باريس سان جرمان، بطل فرنسا، الدولي الألماني ثيلو كيهرر الى وست هام الانكليزي، حسب ما اعلن اول من امس النادي اللندني. ووقع كيهرر (25 عاماً) عقداً لمدة 4 اعوام لخوض غمار البرميرليغ، مع خيار التمديد لعامين اضافيين، مقابل صفقة قُدرت بـ 16 مليون يورو. وكان نادي شرق لندن، سابع الموسم الماضي، في بحث عن مدافع بعد تعرض الوافد الجديد الدولي المغربي نايف اكرد (26 عاماً) لاصابة في الكاحل في فترة ما قبل الموسم، فيما غادره المدافع الآخر الفرنسي عيسى ديوب للانضمام الى فولهام. وبات المدافع الدولي الألماني (20 مباراة مع دي مانشافت) سادس صفقات وست هام خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية. وقال كيهرر انه سعيد للانضمام «الى افضل دوري في العالم»، وتابع «هدفي الأكبر الآن هو الانضمام الى الفريق، ودمج نفسي في المجموعة والاستمتاع باللعب مع وست هام». وضمن السياق ذاته، وصف الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام كيهرر بأنه «لاعب موهوب يمكنه اللعب في عدد من المراكز الدفاعية».