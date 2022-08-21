آراء

مؤشرات قياس الأداء هي أدوات كمية لقياس مدى نجاح وقدرة منظمة العمل في تحقيق أهدافها من خلال استراتيجيتها، وفق معايير تحددها طبيعة مهام المنظمة ونشاطاتها بغية قياس التقدم الحاصل مع مرور الوقت، وضمان إدارة أداء العاملين لتوحيد أهدافهم مع أهداف المنظمة قدر المستطاع.

تساعد مؤشرات قياس الأداء في تقييم أعمال المنظمة ومتابعتها لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وتدعيم جميع الخطط الموضوعة، وتقديم خطط مستقبلية للتعامل معها بالطرق السليمة لتحديد مكامن القصور وإيجاد الحلول الملائمة لها وتدارك الأخطاء وتصحيح المسارات في الوقت المناسب، وتحسين الأداء وصولاً إلى الجودة المطلوبة والحفاظ على الموارد وعدم إهدارها. كما أنها تقدم رؤية تمكّن من التركيز على الأولويات والأمور الأكثر أهمية، وبالتالي اتخاذ قرارات سليمة في جميع أنحاء المنظمة.

مؤشرات الأداء ليست أهداف بل معايير تتطلب القراءة وتفسيرها والتعليق عليها بما يخدم المنظمة، لذا يجب أن تتصف تلك المؤشرات بمجموعة من المواصفات مثل الوضوح والبساطة، وأن تكون عملية وقابلة للتطبيق والقياس بحيث تُقاس على مستويات محددة وبشكل متسلسل خاصة في جمع البيانات، وتكون محدودة العدد لتتم متابعتها بسهولة، على أن تعكس المشكلات محل الدراسة. كما يجب أن تكون محدودة الفترة من 3 إلى 5 سنوات ثم تستبدل لمواكبة تطوير النظام.

تتكون مؤشرات الأداء من مجموعة من الأدوات التي تقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المنظمة كالتالي:

1. مؤشرات كمية Quantitative indicators كالإحصاءات والبيانات الرقمية المختلفة.

2. مؤشرات تطبيقية Practical indicators والتي تتعامل مع عمليات الإدارة الموجودة.

3. مؤشرات توجيهية Directional indicators والتي توضح إن كانت المنظمة تتقدم أم تتراجع.

4. مؤشرات عملية Actionable indicators والتي توضح مدى رضا المنظمة عن أسلوب رقابة التغيير الفعال.

5. مؤشرات الكفاءة Efficiency indicators والتي تقيس الكلفة والزمن فيما يتعلق بالموارد المالية والطبيعية والبشرية والزمنية.

6. مؤشرات الفعالية Effectiveness indicators والتي تقيس مدى تحقيق المتطلبات حسب المواصفات.

7. مؤشرات إنجاز العمل Workload indicators والتي تقيس حجم العمل الذي تم إنجازه.

إن التقييم المستمر في المنظمة الذي تقوم به إدارة الأداء بالاشتراك بين الرئيس والمرؤوسين يعمل على زيادة التفاعل بينهم، ما ينعكس إيجابا على عملية الأداء الذي تنشده الإدارة لأن يكون العامل على قدر عال من الكفاءة سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوّة.

أخيرا وليس اخراً، المحك الأساسي لنجاح أي منظمة هو القياس، والذي يعتبر كالفحص الذي يتم من خلاله تشخيص وعلاج المشكلات التي قد تتعرض لها أي إدارة عن طريق متابعة نتائج قياسات الأداء، وليس فقط تجميعها، وبالتالي اتخاذ القرارات الإصلاحية السليمة بناءً على قراءة وتحليل نتائج تلك القياسات.

والله ولي التوفيق

