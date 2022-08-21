رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة 2022

آراء

أيها الأعضاء الموقرون تحية طيبة وبعد،،،

أستسمحكم عذرا لأن وقت المجاملات قد انتهى وكلنا ترقب لقراءة برنامجكم الانتخابي وكمْ نتمنى بأن يكون بعيدا عن الأحلام الزائفة والوعود الكاذبة لأننا شبعنا من التمثيل السياسي ومسرحيات فرد العضلات والحروب الشخصانية ولعبة الكراسي، كما وتعبنا من جهود تستنزف طاقتكم بلا إنجاز وتعبنا من ضياع وقتكم في مناقشة مواضيع هامشية وأخرى مؤزمة تعطل البلد، ولا يخفيكم بأننا نعيش مرحلة حرجة في مصير النموذج الديمقراطي الذي نفتخر فيه لذا نحتاج منكم احترام رغباتنا وتطلعاتنا في بلد تستحق منا جميعا التقدير والاحترام والإخلاص.

أعزائي الأعضاء المنتخبين، اليوم التحديات باتت واضحة ومنها من لا يختلف عليها اثنان، وكل ما نطالب به عند إعداد برنامجكم الانتخابي بأن تضعوا ترتيب أولويات وتحديد من بعده خطة الأعمال في حسابكم، كما ونرجو بأن يتم فرز هذه التحديات في ملفات وتصنف حسب أهميتها بألوان مختلفة ولتكن الملفات الحمراء في رأس الأولويات والتي يجب على الجميع الاتفاق على العمل بها بروح الفريق الواحد، ولا مانع بأن تختلفوا بملفات الألوان الأخرى لأنها بالنسبة لنا هي أقل أهمية ولكم الحرية بالاختلاف والاجتهاد فيها.

كما ونحيطكم علما بأن التعليم هو أول ملف من هذه الملفات الحمراء ويليه الصحة، الإسكان، التركيبة السكانية، الحكومة الإلكترونية، مؤشرات أداء القياديين، الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، دعم الصناعات والابتكار، وقد يكون عندكم ملف أو أكثر يدخل تحت هذا التصنيف لكني سأكتفي بالثمانية لعل وعسى يتم التركيز عليها في برنامجكم الانتخابي وعن قريب سوف نتابع إنجازاتكم فيها.

تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

التوقيع

مواطن محب للوطن

انتهت الرسالة

نأخذ نفساً عميقاً،،

نحن شعب واع ولا أحتاج بأن استطرق بالحديث عن هذه الملفات الحمراء الثمانية والتي تعكس وبشكل يومي أوضاعا نعيشها وأحداثا جعلتنا نعاني بسببها، ودعونا نقيس مستوى الرضا على مستوى أبنائنا التعليمي، ودعونا نتحدث عن رضانا عن الخدمات الصحية في هذا البلد الغني ولله الحمد، وما رأيكم في غلاء السكن بدولة لا يتعدى العمران فيها أكثر من 8% من مساحتها أي قرابة 92% من مساحة البلد صحراء شاحبة حتى أصبح السكن نواة لمشاكل اجتماعية وأسرية وكاهل كبير على رب الأسرة، وكيف نصل إلى موازنة بين المواطنين والعمالة الوافدة والتي وصلت قرابة الـ70% من سكان الكويت وأكيد نحتاج منهم الكثير لدعم القوى العاملة لكني أتكلم عن المبالغة بحجم العمالة الهامشية والتي أصبحت عالة على المجتمع، أما المعاملات والروتين القاتل في الدوائر الحكومية أصبح لا بد بأن يستبدل بحكومة إلكترونية متقدمة، واقتصاد «اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب» يجب أن يستبدل باقتصاد احترافي يراعي تنويع الدخل لهدف مواجهة الحياة القادمة بلا نفط، اقتصاد يدعم الصناعة والتي ستجعلنا نعيش حالة الاكتفاء الذاتي وتعظيم الإيرادات، ويدعم المبتكرين لصناعة شركات عملاقة تصل إلى العالمية.

ملفات ثمانية نحتاج لإنجازها طاقم متكامل من قياديين وعاملين كل منهم يعمل بكل جهد ومثابرة بهدف الإنجاز كي نعيش مرحلة جديدة ونضع بصماتنا جميعا لرفع مستوى هذه المؤشرات في المستقبل القريب.

