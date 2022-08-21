أشرف وجوه العدالة عدالة السلطان

آراء

مما وقعت عيني عليه أخيراً كتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي، وهو من الكتب العلمية الفلسفية النادرة التي تجبر القارئ على التركيز والتأمل في كل كلمة أو جملة أو سطر أو فقرة من فقرات هذا الكتاب، تنقصت لقرائي الأعزاء من باب المصلحة العامة، بفقرتين مما قرأت منه أخيراً.

يقول شيخنا الجليل.. إن العدالة أو لازمها أن يغلب العقل الذي هو خليفة الله على جميع القوى حتى يستعمل كلا منها فيما يقتضي رأيه، فلا يفسد نظام العالم الإنساني، فإن الواجدُ سبحانه لما ركب الإنسان بحكمته الحقة ومصلحته التامة من القوى الكثيرة المتضادة، فهي إذا تهايجت وتغالبت ولم يقهرها قاهر خير، حدثت فيه بهيجانها واضطرابها أنواع الشر.. فيجب على كل إنسان أن يجاهد حتى يغلب عقله الذي هو الحكم العدل والخير المطلق على قواه المختلفة، ليرفع اختلافها وتجاذبها ويقيم الجميع على الصراط المستقيم.

ويؤكد شيخنا الجليل على أن كل شخص ما لم يعدل قواه وصفاته لم يتمكن من إجراء أحكام العدالة بين شركائه في المنزل والبلد، إذ العاجز عن إصلاح نفسه كيف يقدر على إصلاح غيره، فإن السراج الذي لا يضيء قريبه لا يضيء بعيده،فمن عدل قواه وصفاته أولا واجتنب عن الإفراط والتفريط واستقر على جادة الوسط، كان مستعدا لسلوك هذه الطريقة بين أبناء نوعه، وهو خليفة الله في أرضه، وإذا كان مثله حاكما بين الناس وكان زمام مصالحهم في قبضة اقتداره لتنورت البلاد بأهلها، وصلحت أمور العباد بأسرها، وزاد الحرث والنسل ودامت بركات السماء والأرض.. المناط كل المناط في تحصيل الكمالات وإخراج النفوس من الجهالات، هو عدالة السلطان، واعتناؤه بإعلاء الكلمة، وسعيه في ترويج أحكام الدين والملة، ولذا ورد في الآثار: (إن السلطان إذا كان عادلا كان شريكا في ثواب كل طاعة تصدر عن كل رعية، وإن كان جائرا كان سهيما في معاصيهم). وقال سيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين» أقرب الناس يوم القيامة إلى الله تعالى الملك العادل وأبعدهم عنه الملك الظالم». وورد عنه (ص) «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة» والسر أن أثر عدل ساعة واحدة ربما يصل إلى جميع المدن والأمصار ويبقى على مر الدهور والأعصار، وقال بعض الأكابر: لو علمت أنه يستجيب لي دعوة واحدة لخصصتها بإصلاح حال السلطان حتى يعم نفعه»!

تجتاح مجتمعاتنا الإنسانية والإسلامية في هذه الأيام نجاسات عبدة الأوثان والشياطين، وينتشر فيما بيننا أنصار الملاهي والبارات ودعاة المسكرات والمخدرات ومشتهي المثلية والسحاقيات.. ولكنني على ثقة تامة بأن هذه الهجمة الصهيونية ومن يدعمها من الدول الأخرى إذا صمد الحاكم العادل أمامها وقاومها وكان الشعب مبايعا ومطيعا له فيها، فإن دعوات الشيطان هذه ستتلاشى وتذوب كذوبان السكر في الماء. إنها عدالة السلطان !!

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

