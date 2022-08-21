دماء الأبرياء عار يلاحق قاتليهم

آراء

«حرية الدين والعقيدة حق من حقوق الإنسان، مكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتم من خلاله اختبار هذا الحق. دعونا نعمل لقلب هذا التيار (الإرهابي) المروع، لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وسلمية، حيث يتم الاحتفال باختلافاتنا واعتبارها ثراء يقوينا جميعًا»... بهذه الكلمات القوية الواضحة والمحددة الدلالة والهدف عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أبسط حقوق الإنسان ولخص منهج دعاة السلام والمحبة في مختلف دول العالم والغرض الحقيقي من إنشاء تلك المنظمة التي نسعى جميعًا إلى استقلاليتها رغم الضغوطات السياسية و لعبة المصالح التي لا تزال تحكم الدول الكبرى وعبثها بمقدرات باقي شعوب العالم.

لذلك خصصت المنظمة يوم 22 أغسطس من كل عام للتذكير بضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد والذي يأتي بعد يوم واحد من إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، هذه الأيام الدولية ترسخ فينا الفطرة الإنسانية العظيمة وإن انطمرت تحت ركام الحياة المادية التي تزداد بشاعة بمرور الزمن، هذه المناسبات أو الأحداث موجودة قبل إنشاء المنظمة ولكن الهدف من تخصيص الأيام هو للتذكير بأننا من جنس واحد ومصير واحد وفي سنن الحياة من يظن أنه انتصر بشروره اليوم فهو مهزوم بسلاحه بالغد، هذه الأيام الدولية التي تحرص عليها منظمة الأمم المتحدة هدفها أيضًا التثقيف والتوعية والإعلام وربط عناصر المجتمع الإنساني على اختلافاتهم بعضهم البعض ولولا يقظة أصحاب الضمائر وذوي الحس الإنساني في كل بقاع الأرض واحتفائهم بتلك المناسبات لما أصبح لهذه الأيام قيمة تُذكر أو مقال يُنشر وطالما قلوبنا تنبض سنكتب ونذكر العالم بأن من ذهبوا ضحية أفكارهم ومعتقداتهم وأديانهم من الأبرياء فهم شهداء عند خالقهم، وأن دماءهم عار يلاحق قاتليهم.

سيظل الإرهاب والاعتداء الخسيس على الأبرياء وصمة عار في جبين الممول و المنفذ والمؤيد، وستظل حرية الرأي والمعتقد هي أسمى وأعظم ما أوجده الله سبحانه وتعالى بين البشر، والمعتدي على هذا الحق هو عدو لله ورسله وعدو للإنسانية والسلام والخير والجمال.

إن الحياة لن تستمر إلا بمواجهة الفساد بكل صوره وبما تطيقه أنفسنا، ونحن نعيش في امتحان رباني لا نعلم متى ينتهي ولكن يقينًا نسعى جاهدين لننجح فيه حتى نترك لأجيال المستقبل ذكرى عطرة ونلقى رباً كريماً غير مقصرين في أداء الواجب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

ونسأل الله-جل وعلا- أن يعم الأمن والسلام العالم أجمع وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح أحوالنا جميعًا وأن يُسخِّر للحق جنودًا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يحفظ وطني العزيز قيادة وشعبًا وسائر بلاد العرب والمسلمين.. اللهم آمين.

