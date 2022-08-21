مشاركة الشباب الهادفة أمر ضروري

آراء

غالبا ما يرتبط مصطلح الشباب بالحيوية والسعادة والمستقبل، ومن المعروف أن الأمة التي تفشل في الاستثمار في مستقبل شبابها هي أمة لا يمكن أن تنهض أو تتطور، ولذلك بناء التنمية المستدامة يتطلب جهودا كبيرا من جميع شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب، إذ هم رمز للقوة والعطاء والمثابرة وهم شركاء في صناعة النهضة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الشراكة تقتضي وجود مجتمع مثقف، وواع، وقوي، قادر على فهم أفكارهم ودعمهم وتشجيعهم، حيث ان المسؤولية المجتمعية الحقيقية اليوم على المحك في تقديم جودة من الأفكار والتطلعات لتحقيق الأهداف وهذا يأتي عبر إتقان العمل بكل جدية وإخلاص كل في مجاله وحقله العلمي والعملي، ونحن بحاجة اليوم إلى سرعة ودفع عجلة التنمية نحو الأمام بدءا بتقديم الأفكار النموذحية، و مرورا بالتخطيط السليم، و وصولا إلى التنفيذ والإنجاز، وهذا من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والإنسانية.. إن تمكين الشباب الكويتي في هذه المرحلة المهمة فرصة لإثبات الذات، فلديهم أفكار وطاقات ومهارات وسيكونون على قدر المسؤولية، وسيعملون بكل جدية وشغف لتنفيذ الخطط التنموية المستدامة، كما أرى أن تمكين الشباب في هذه المرحلة جزء من خريطة المستقبل الذي يُعد نجاحاً للوطن في تجديد دمائه وقياداته، ومن الضرورة الدفع بالقيادات الشابة لشغل وظائف قيادية للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم ولإعطائهم فرصة القيادة بما يخدم مسيرة التقدم والتحديث لمواكبة التنوير الثقافي والتطور الالكتروني، وكذلك إعطاء فرصة لتجديد الخطاب الإخلاقي، فإن إشراك الشباب في صُنع القرار يُعد عملية تصاعدية. ولذلك أحثُّ الشباب على الإيمان بقدراتهم، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وإنجاز أهدافهم محليًا ودوليًا وعالميًا، رفعة للوطن وعلو شأنه في مختلف المجالات، فالتفكير الإيجابي والاستعداد هو الذي يصنع التغيير. إن القوة التي يتمتع بها الشباب لا تقتصر على الجسد إنما تشمل الفكر والعلاقات الاجتماعية أيضًا، ومن خلال هذه القوة يمكن توجيه طاقاتهم لما فيه خدمة للوطن الغالي، وتوظيفهم وإشغالهم في صنع تنمية حقيقية لمستقبل جميل والذي من شأنه أن يجعل الحياة أفضل على الأقل للأجيال القادمة، وبذلك يكون الشباب قد حققوا ذواتهم وأثبتوا شخصياتهم.

أخيرا... يعتبر إشراك الشباب في صنع القرار على جميع المستويات أمرًا بالغ الأهمية لنقل الخبرات والمعرفة بين الأجيال..

