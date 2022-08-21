الاستفزاز يحقق الشهرة

آراء

رشدي الكاتب والروائي البريطاني من أصل هندي، الذي دخل بوابة الشهره الادبية بعد حصول روايته (اطفال منتصف الليل) على جائزة البوكر الادبية في عام 1981، كما فازت روايته العار بجائزة أفضل كتاب أجنبي بالفرنسية، وذاق طعم الشهرة بعد أن تجاهله كلّ من العامّة والنقّاد الأدبيين في روايته الأولى غريموس (1975).

لكنها شهرة كانت ناقصة محدودة بالعالم الغربي والادباء منهم فقط،، حيث لم يصل إلى العامة ولم يدخل العالم العربي، لكن بتأليفه لرواية (آيات شيطانية) استطاع ان يخترق العالم.

قرأت هذه الرواية ولم أكملها، وفى رأيى أنها رواية «سخيفة» لم أفهم ما الذى يريده سلمان رشدى، ولم أستطع أن أظل منجذبه لأحداثها أو شخصياتها، فحواراتها طويلة ومملة وخيالها ضعيف وصبياني والهجوم على الدين «مباشر وطفولي» والفن غائب تماما ولا وجود للجمال أصلا.

ولم يكن الكتاب أيضاً بحثاً فكرياً، ولا دراسة علمية، ولا اجتهاداً دينياً يستحق التقويم والنقد والمراجعة، وإنّما شتائم وسباب وهلوسة تخرج بالكامل عن كلّ ضوابط الخلق والأدب والالتزام….

رواية الهدف منها لفت الانظار له وللأسف لا شيء روّج لرواية (آيات شيطانية) التي صدرت في 1988 بلندن اكثر من الفتوى التي أصدرها آية الله الخميني في 14 فبراير 1989 ودعت إلى إهدار دمه، فلولاها لربما مرت تلك الرواية العادية مرور غير الكرام في المكتبات، بحسب ما انتشر من أخبار عنها عام صدور الفتوى.

أما طعنه في نيويورك زاد أيضا من اهتمام القراء برواياته، خصوصا «آيات شيطانية» بالذات، وفقا لما ورد من وكالات، ذكرت أن في يوم السبت أن 3 طبعات منها تصدّرت مقياس الكتب في موقع (أمزون) وسجلت أعلى قفزة بالمبيعات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأن من لم يسبق لهم أن سمعوا عنه بدأوا يبحثون عن كتبه، وأبدوا اهتمامهم بمعرفة هويته وتأثيره في العالم الأدبي كما دعا مستخدمون من «تويتر» وغيره من مواقع التواصل إلى شراء كتبه تعبيرا عن التضامن معه.

للأسف فتوى قدمت له الشهرة العالمية على طبق من ذهب، وروايته آيات شيطانية يتم تحميلها الآن بالملايين من محركات البحث،وهناك طلب لاهث عليها من معظم شباب العالم.

ان الفتوى تحكمها قواعد علمية ومنهجية ولها ضوابط ولابد أن تراعي الزمان والمكان لما ينتج عنها من آثار ومخاطر على المجتمع، لذلك لابد من الحذر.

فتوى جعلت من المجرم ضحية، ومن الضحية متهما.

كل هذا بسبب رواية، كاتب متخيّل بكلمات اللاعقلية واللامنطقية غير المفهومة وغير المبررة، هدفها الاول الشهرة والثاني هو استفزاز المسلمين وتشويه صورتهم وتوريطهم في فتاوى وأحكام القتل والإهدار.

وبدلا من الدفاع عن معتقداتنا بالوسائل المناسبة وسائل تناسب هذا العصر من انجاز وابتكار ورد علمي، لجأنا لوسائل التشويه التي تشبه وسائل هؤلاء الأعداء المصنوعين بالمواصفات اللاعقلية، وتحامل العالم بشتمه للإسلام والمسلمين، وتأصلت فكرة الارهاب عنهم.

«الأفكار كالاسلحة تتبدل بتبدل الايام. والذي يريد أن يبقى على آرائه العتيقة هو كمن يريد أن يحارب الرشاش بسلاح عنتره بن شداد..» علي الوردي.

