الحكيم يؤكد أهمية التكامل بين السعودية والعراق

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد زعيم «تيار الحكمة» في العراق السيد عمار الحكيم أهمية التكامل بين السعودية والعراق ، مشيدا بالخطط التنموية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وانعكاساتها على دول الإقليم عامة والعراق خاصة.

وكشف الحكيم عبر حسابه على «تويتر» تفاصيل عن لقائه الأمير محمد بن سلمان في جدة، الخميس: «التقينا في مستهل زيارتنا إلى السعودية الشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكدنا في اللقاء العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوثيقها».

وأضاف: «أشرنا إلى أهمية التكامل بين البلدين الشقيقين الجارين ومردوده الإيجابي على مختلف قطاعات التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي لاسيما أن البلدين يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا».

وذكر: «أشدنا بالخطط التنموية لولي العهد لاسيما رؤية المملكة 2030 وانعكاسات تلك الخطط الإيجابية على دول الإقليم عامة والعراق خاصة».

وكذلك قال الحكيم: «تطرقنا إلى تطورات الساحة العراقية، وأكدنا أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي في العراق، وشددنا أن الحلول لابد أن تبقى عراقية دون أي ضغوطات خارجية».

وأضاف: «إقليميا، أشدنا بالهدنة الإنسانية في اليمن مع ضرورة تثبيتها ووضع حلول نهائية لأزمة هذا البلد العربي الذي طالت معاناته».

وذكر: «كما أشرنا إلى أهمية الاستقرار على ضفتي الخليج واشدنا بالدور العراقي في الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وانعكاسات ذلك إيجابيا على شعوب المنطقة».

وتابع: «كما أكدنا أهمية الخروج بقرارات مُرضية للجماهير العربية من القمة القادمة في الجزائر والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية بقائها رمزا لتوحيد الشعوب العربية»، في حين وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس» قالت؛ إنه «جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت أنه «حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة السعودي، مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم».

