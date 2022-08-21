أردوغان: لا نستبعد الحوار والدبلوماسية مع دمشق

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أنقرة- الوكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده «ليست لديها أطماع» في أراضي سورية، وأوضح أنه لا يستبعد إجراء محادثات بين أنقرة ودمشق، في حين اتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بتغذية الإرهاب في سورية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من أوكرانيا.

وشدد أردوغان على أن تركيا ليست لديها أطماع في الأراضي السورية لأن «الشعب السوري شقيق لنا»، وأضاف «يجب أن يكون النظام السوري على علم بذلك».

وأوضح الرئيس التركي أنه لا يمكنه مطلقا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سورية، حيث قال ردًّا على سؤال عن إمكانية إجراء محادثات مع دمشق؛ إن الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل، وذلك في نبرة أقل حدّة من تصريحاته السابقة.

وأضاف أردوغان أن هناك «حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سورية»، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية.

وجاء في تصريحات أردوغان «كنا دائما جزءا من الحل، وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سورية، وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة».

وقال الرئيس التركي إن «أميركا وقوات التحالف كانوا أول من دعم الإرهاب في سورية وقاموا بذلك من دون رحمة وهم مستمرون في ذلك».

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام تركية عن خمسة مطالب متبادلة بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب صحيفة «تركي غازيتسي»، التي نشرت مقالا بعنوان «خمسة مطالب حددها الأسد»، قالت إن الحكومة السورية طرحت 5 مطالب يتعين على أنقرة تحقيقها من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال بين الجانبين، تتلخص في:

- إعادة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق.

- نقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر جيلفي غوزو «باب الهوى» إلى سيطرة الجيش السوري، إضافة إلى السيطرة الكاملة للحكومة السورية على الطريق التجاري M4 الواصل بين شرق سورية، دير الزور - الحسكة، وحلب - اللاذقية.

- عدم دعم تركيا العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد رجال الأعمال السوريين.

- مناقشة الدعم المطلوب من تركيا لإعادة قبول سورية في جامعة الدول العربية.

- تنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على الإرهاب وإعادة النفط السوري للحكومة السورية.

مطالب تركيا

ونشرت الصحيفة بالمقابل خمسة مطالب حددتها أنقرة من جانبها أيضا لعودة الاتصال مع سورية.

- تطهير الحكومة لمناطق من عناصر حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب بالكامل.

- القضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود التركية السورية.

- الاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين.

- أنقرة تطالب بأن تكون حمص ودمشق وحلب مناطق تجريبية لعودة آمنة في المرحلة الأولى، ومن ثم توسيع هذا الإطار، ومراقبة تركيا لعملية عودة السوريين بشكل آمن.

- تطبيق مسار جنيف، وكتابة دستور ديموقراطي، وإجراء انتخابات حرة.

