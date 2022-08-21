سيول السودان..79 قتيلاً ودمار كارثي

عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: ارتفع عدد قتلى السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان إلى 79 شخصاً، فضلاً عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل، لاسيما في ولاية الجزيرة.

وأعلن المجلس القومي للدفاع المدني إصابة عشرات المواطنين، وانهيار أكثر من 35 ألف منزل بشكل كلي وجزئي. كما لفت إلى أن المياه غمرت أكثر من 1400 فدان زراعي و33 مرفقا وعشرات المزارع ونفوق ما يفوق المئة من الماشية. فيما قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها. وبحسب «أوتشا» كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا سابقا خلال موسم الأمطار في العام 2021.

يشار إلى أنه عادة ما تتساقط أمطار غزيرة في البلاد بين مايو وأكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل. وتعد أكثر ولايات السودان تأثرا بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

ويفتقد نحو 92% من سكان العاصمة السودانية الخرطوم، المقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة، الى شبكات الصرف الصحي التي تغطي مناطق محدودة جدا، مما تسبب في أزمات صحية وبيئية بالغة خصوصا في ظل تراجع كفاءة وتقادم الشبكة الحالية، التي يبلغ عمر الجزء الأكبر منها أكثر من 60 عاما.

وأقر شرف الدين سعيد عدلان، المدير العام لهيئة الصرف الصحي، بقصور تغطية شبكة الصرف الصحي لكنه قال لموقع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن هناك دراسات تجرى لوضع مخطط لتوسيع وإعادة تأهيل الشبكة. وأوضح عدلان أن تنفيذ المخطط «يحتاج إلى توفير موارد مالية وفنية ضخمة».

وتداول ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو تظهر انفجار إحدى خطوط الصرف الصحي وسط الخرطوم وتسرب مياهها إلى النيل الأبيض المقام عليه محطات رئيسة لضخ مياه الشرب لسكان العاصمة، مما أثار مخاوف كبيرة من تلوث المياه. وعلى الرغم من نفي هيئة الصرف الصحي لذلك، إلا أن الكثير من سكان العاصمة ظلوا يشتكون من تغير لون ورائحة مياه الشرب.

ويتسبب تلوث مياه الشرب في رفع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة، خصوصا الملاريا، التي وصلت معدلات الإصابة بها، حسب منظمة الصحة العالمية، إلى نحو 1.8 مليون نسمة أي قرابة الـ5% من سكان السودان، إضافة إلى السرطانات والفشل الكلوي والتايفويد والإسهالات المائية.

