عمدة لندن للبريطانيين: استعدوا لشتاء دون تدفئة وطعام

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لندن - الوكالات: حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن ملايين البريطانيين سوف لن يتمكنوا في الشتاء القادم من تحمل تكاليف التدفئة والطعام، إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتلافي ذلك.

ونشر خان في صفحته على تويتر إحصاءات لوكالة «بلومبرغ» تؤكد أن متوسط فاتورة الكهرباء في بريطانيا يمكن أن يتجاوز المستويات التاريخية وكتب العمدة تحت هذه الإحصاءات «لم نشهد شيئا مماثلا سابقا. نواجه شتاء قد لايضطر فيه الملايين من الناس للاختيار بين التدفئة والطعام، وإنما لسوء الحظ، لن يتمكنوا من تحمل تكاليف التدفئة والطعام في آن واحد. لا ينبغي أن يحدث ذلك. يجب أن تتدخل الحكومة حتى يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية».

الى ذلك حذر متخصصون في مجال الصحة، الحكومة البريطانية من خطر حدوث «أزمة إنسانية» بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية التي تجمع عدداً من منظمات الصحة العامة، إن «الكثير من الناس قد يضطرون إلى الاختيار بين التخلي عن وجبات طعام لتدفئة منازلهم أو العيش في البرد والرطوبة». وتخشى الهيئة تزايد عدد المرضى وكذلك الوفيات نتيجة العيش في منازل شديدة البرودة، مع العلم أن هذا العدد يقدر حاليا بعشرة آلاف. ومن المتوقع حدوث زيادات كبيرة في أسعار الطاقة في الأسابيع المقبلة، مع ارتفاع أسعار الكهرباء للأفراد بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، في يناير المقبل. وبلغ التضخم في يوليو 10,1 في المئة بمعدل سنوي، مسجلاً رقماً قياسياً في 40 عاماً. وقد تتجاوز زيادات الأسعار 13% في كتوبر، وفقاً لبنك إنكلترا.

وقال رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية ماثيو تايلور «تواجه البلاد أزمة إنسانية»، مشيراً إلى أن الوضع «يمكن أن يتسبب بموجات من المرض في البلاد»، مع تداعيات خاصة على صعيد وفيات الأطفال. وشدد على أنه «في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، فإن هذا الوضع سيسبب أزمة صحية عامة».

وأُطلق هذا النداء في وقت تكتفي حكومة الرئيس بوريس جونسون بتصريف الأعمال، بانتظار إجراء انتخابات لاختيار خليفة له على رأس حزب «المحافظين»، تظهر نتائجها في الخامس من سبتمبر. وقال جونسون الذي استقال من منصبه في يوليو في أعقاب سلسلة من الفضائح التي طالته، إن الأمر متروك لـ«رئيس الحكومة المقبل» للتصرف في وجه ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولكن على خلفية الإضرابات الكثيرة، خصوصاً في مجال النقل، احتجاجا على التآكل التاريخي للقوة الشرائية، تضاعفت الأصوات التي تحث السلطة التنفيذية على اتخاذ إجراءات فورية.

