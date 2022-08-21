موسكو تحذر من «تصعيد خطير» في القرم

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عواصم - الوكالات: حذرت موسكو واشنطن من «تصعيد خطير» في شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية امس إنها قتلت 100 مسلح بينهم 20 مرتزقا أميركيا في مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف كما أوضحت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت 13 صاروخا استهدفت محيط محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن «المواقع التي تتركها القوات الأوكرانية نعثر فيها على ألغام». وأكد أن الهدف الرئيس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية على يد نظام كييف، حسب تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة فعلت ما بوسعها لجعل أوكرانيا منطقة مناوئة لروسيا. وحذرت موسكو واشنطنَ من التصعيد ضدها انطلاقا من الأراضي الأوكرانية، وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن الوضع أصبح خطيرا للغاية. جاء ذلك عقب هجمات طالت شرقي القرم وغربها، وهي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين. وأظهرت صور بُثت عبر الإنترنت أجواء مدينة سيفاستوبول بالقرم، حيث يقع مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي وتصدت الدفاعات الجوية الروسية لأهداف في سماء المنطقة. وتحدثت القوات الأوكرانية عن حصول انفجار في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. ونقلت وكالة «تاس» الروسية أن طائرة مسيرة هاجمت مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم من دون وقوع أضرار. ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية عن مسؤول أوكراني قوله إن موالين لأوكرانيا كانوا متورطين في موجة التفجيرات الأخيرة في مواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم.