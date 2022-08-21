الأمم المتحدة: المجاعة تتهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي

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عواصم - الوكالات: حذر برنامج الأغذية العالمي من أن المجاعة ستتهدد 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي، بحلول سبتمبر المقبل، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن «احتجاب هطل الأمطار للموسم الرابع على التوالي» منذ نهاية عام 2020 فاقم جفافا هو الأسوأ منذ 40 عاما، وأدى إلى نفوق ملايين من رؤوس الماشية، وقضى على المحاصيل، وأغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا في أوضاع أشبه بالمجاعة، وجعل أكثر من مليون شخص يتركون منازلهم بحثا عن المياه والغذاء. وكان البرنامج حذر في بداية العام من أن 13 مليون شخص في القرن الأفريقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف. وبحلول منتصف العام، وبعد الهجوم الروسي في أوكرانيا، ارتفع هذا العدد إلى 20 مليونا، حسب البرنامج. وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي «الآن، من المتوقع أن يرتفع الرقم مرة أخرى إلى ما لا يقل عن 22 مليون شخص بحلول سبتمبر المقبل، وسيستمر هذا العدد في الارتفاع، وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تسقط الأمطار، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ولم يتلق الأشخاص الأكثر ضعفا مساعدات إنسانية».

وشدد البيان على أن المجاعة تشكل «الآن خطرا جسيما، لاسيما في الصومال» ونقل عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله «لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف هذه لذلك يجب أن نحصل على الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح، ومنع الناس من الانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع والمجاعة».

