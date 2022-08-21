الاتفاق النووي.. تنازلات «على دفعتين»

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طهران - واشنطن - الوكالات: أعلن مسؤول إيراني أن بلاده تنتظر الرد الأميركي على مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني في حين قال مسؤول أميركي إن الاتفاق بات أقرب، وكشفت مصادر عن تفاصيل المقترح الأوروبي. وقال محمد مَرَندي مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا إن الاتفاق المعروض حاليا يختلف عن ذلك الذي شهدته إيران قبل 7 أو 8 أشهر، مضيفا في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أن بلاده تنتظر الرد الأميركي على نص الاتفاق والمخاوف الإيرانية، متوقعا ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران حرصت في المفاوضات هذه المرة على ألا تكون هناك ثغرات يستغلها الجانب الأميركي لمصلحته، وأن يُطبق الاتفاق المحتمل تطبيقا كاملا.

في المقابل، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي أن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي هو أقرب الآن مما كان عليه قبل أسبوعين، لكنه قال إن النتيجة ما زالت غير مؤكدة لوجود بعض نقاط الخلاف. وأضاف المسؤول الأميركي أن إيران أسقطت في ردها على المقترح الأوروبي مطلبها بإزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأميركية، موضحا أنها تطالب بتعويضات إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مرة أخرى. وأشار إلى أن البيت الأبيض كان حازما خلال المفاوضات بأنه لن يزيل الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.

وقد كشفت مصادر مطلعة أن المسودة الأوروبية للاتفاق النووي تتضمن 4 مراحل وفترتين زمنيتين لعودة الأطراف لالتزاماتهم. ووفقا لهذه المصادر، يتضمن المقترح الأوروبي 4 مراحل، وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما، كما يشمل رفعا تدريجيا للعقوبات. واليوم الأول سيشهد، بعد توقيع الاتفاق، رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تشرع إيران منذ اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق في التراجع التدريجي عن خطواتها النووية، بخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وحسب المصادر نفسها، سيتزامن تنفيذ الاتفاق مع الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران في كوريا الجنوبية. كما ينص الاتفاق الأوروبي على أن تصدر طهران 2.5 برميل من النفط يوميا بعد 120 يوما من التوقيع.

ويتضمن أيضا دفع واشنطن غرامة مالية إذا انسحبت مجددا من الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018. وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن مسودة الاتفاق صيغة خاصة لتفعيل آلية «سناب باك» التي تسمح بإعادة فرض العقوبات عند إخلال إيران بالاتفاق.

من جانبه أعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف عن أمله أن يتم الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي قبل الأول من سبتمبر المقبل.ولم تعلق إيران رسميا على تفاصيل المقترح الأوروبي، الذي يبدو انه يلبي الحد الأدنى من الطموحات الإيرانية. في الجانب المقابل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عن معارضته للمقترح الأوروبي، إذ رأى في رسالة للبيت الأبيض أن هذا المقترح يتجاوز حدود الاتفاق النووي لعام 2015 ولا يتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة الرئيس جو بايدن وفقا لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي.

