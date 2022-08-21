إصابة كانتي خطيرة

دوليه

تلقّى تشيلسي الإنكليزي ضربة قاسية بتعرض لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي لإصابة «خطيرة» في الفخذ ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، وذلك وفق ما أفاد أول من امس مدربه الألماني توماس توخيل. وقال توخيل في مؤتمر صحافي مخصص لمباراة اليوم في الدوري الممتاز ضد ليدز يونايتد «في ما يتعلق بنغولو، المسألة خطيرة، نتحدث عن أسابيع (من الغياب)، وهذا ليس بالخبر الجيد». وتابع «نشعر بالخيبة والحزن، لأن نغولو مهم جداً (بالنسبة للفريق) وكان في قمة عطائه». وأصيب ابن الـ31 عاماً الأحد الماضي في مباراة الدربي ضد توتنهام (2-2)، وغيابه عن تشلسي سيكون مؤثراً نظراً لدوره المهم جداً في وسط الملعب.

