كاسيميرو إلى مان يونايتد

دوليه

أعلن نادي مان يونايتد الإنكليزي أول من امس توصّله إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني لضمّ متوسط الميدان البرازيلي كارلوس كاسيميرو. وتوصل مان يونايتد الإنكليزي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول من الأخير على خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي، وذلك وفق ما أعلن الناديان أول من أمس.

وسعى المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إيريك تن هاغ منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وقد حصل أخيراً على مبتغاه بضم كاسيميرو بعد فشل صفقة انتقال مواطنه فرينكي دي يونغ من برشلونة الإسباني.

وقال النادي الإنكليزي في بيان «يُسعِدُ مان يونايتد أن يعلن عن توصّله لاتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كاسيميرو»، مضيفاً «عملية الانتقال مشروطة بالموافقة على الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة العمل في المملكة المتحدة والفحص الطبي».

وذكرت تقارير كثيرة أن قيمة الصفقة قُدّرت بـ60 مليون يورو مع 10 ملايين كمتغيرات.

