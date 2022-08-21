مونشنغلادباخ هزم هرتا برلين

دوليه

فاز بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 على ضيفه هرتا برلين بفضل ركلة جزاء في الشوط الأول ليتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني أول من أمس، بينما صام منافسه عن الانتصارات للمباراة الثالثة في بداية متواضعة للموسم.

وكان مونشنغلادباخ، الذي احتل المركز الأول مؤقتا بسبع نقاط، الطرف الأفضل وتقدم بهدف الحسن بليا من ركلة جزاء في الدقيقة 34. وحاول هرتا العودة لأجواء اللقاء واقترب دودي لوكيباكيو من هز الشباك في عدة مرات. ونال مونشنغلادباخ ركلة جزاء أخرى بسبب لمسة يد في الدقيقة 68 وتعرض بسببها فيليب أوريموفيتش للطرد من هرتا بسبب الانذار الثاني، لكن الحارس أوليفر كريستنسن تصدى لتسديدة يوناس هوفمان. ويقبع هيرتا في المركز 15 ولديه نقطة واحدة.

