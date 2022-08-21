سان جرمان يبحث عن انتصار ثالث على التوالي

دوليه

يبحث باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي عن انتصار ثالث على التوالي عندما يحل ضيفا على ليل اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي. وكان سان جرمان حقق انتصارين عريضين في المرحلتين السابقتين، وهو يسعى إلى مواصلة عروضه القوية رغم الخلافات التي ظهرت على السطح بين نجميه البرازيل نيمار وكليان مبابي.

وأكد كريستوف غالتييه مدرب الفريق أول من أمس عدم وجود «أي خلاف» بين نجمي الفريق مبابي ونيمار، واصفاً سوء التفاهم الذي حصل بينهما خلال الفوز على مونبلييه 5-2 في المرحلة الماضية بشأن هوية مسدد ركلة الجزاء بمجرد «ظاهرة ثانوية». وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تحضيراً للمواجهة المنتظرة أمام مضيفه فريقه السابق ليل «اجتمعنا بسرعة في اليوم التالي لتسوية كل ذلك، لنقول ما نريد قوله بيننا». وأضاف مدرب نيس السابق والمنتقل هذا الصيف إلى العاصمة باريس «لقد قضينا أسبوعاً ممتعاً للغاية في العمل، وعمل الجميع بشكل جيد واستمتعت بكل الجلسات هذا الأسبوع واختفت هذه الظاهرة سريعاً، أي في اليوم التالي لاجتماعنا». وبدا التوتر واضحاً بين اللاعبين خلال المباراة ضد مونبلييه التي شهدت إهدار مبابي ركلة جزاء، ثم احتساب واحدة اخرى انبرى لها البرازيلي بنجاح، مانعاً بشكل أو بآخر المهاجم الفرنسي من تسديدها على الرغم من طلب الأخير القيام بذلك. ولم يكن مبابي منذ اللحظات الأولى للمباراة على ما يرام، فعندما سدّد كرة عرضية تحوّلت هدفا عن طريق الخطأ من احد مدافعي مونبلييه لم يحتفل كما يجب، كما انه قام بتصرفات على أرض الملعب لا تليق بسمعته وخذل زملاءه وانصار النادي على حد سواء، بحسب تقارير صحافية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما سار لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بالكرة في وسط الملعب ومعه مبابي الى اليسار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين، مرّر باتجاه الأخير، وهو الأمر الذي لم يعجب مهاجم منتخب «الديوك»، فتوقف عن الركض فجأة باتجاه منطقة الجزاء لإكمال الهجمة. وما زاد الطين بلة، بأن نيمار أعجب بتغريدة تم فيها انتقاد مبابي على تصرفاته. وأوضح غالتييه بعد المباراة أن «الأمور قد احتُرمت» فيما يتعلق بتنفيذ ركلة الجزاء.

