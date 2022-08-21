إيقاف توخيل وتغريم كونتي

دوليه

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أول من أمس إيقاف المدرب الألماني لتشلسي توماس توخيل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية الأسبوع المنصرم مع المدرب الإيطالي لتوتنهام أنتوني كونتي، الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.

وبانتظار أن يصدر كتابة الأسباب الموجبة لقراره، تم مؤقتاً تعليق عقوبة إيقاف توخل ما سيسمح له بالوجود مع فريقه خلال مباراة الدوري اليوم في ملعب ليدز يونايتد.

واكتفى الاتحياد الإنكليزي بتغريم كونتي 15 ألف جنيه بعدما أقر المدربان بسلوكهما غير اللائق عقب المباراة العاصفة، التي انتهت بالتعادل على ملعب تشلسي ضمن المرحلة الثانية من الدوري.

ودخل توخيل وكونتي أولاً في مشادة حامية خلال المباراة بعد هدف التعادل 1-1 الذي سجّله الدنماركي بيار-إيميل هويبرغ، وذلك نتيجة مبالغة الإيطالي في احتفاله أمام دكة بدلاء تشلسي، فحصل كل منهما على بطاقة صفراء. ثم تكرر المشهد في نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي نظيره الألماني، إلا أن الأخير بدا غاضباً كون الايطالي لم ينظر إليه، ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

وفي بيانه اول من امس، قال الاتحاد الإنكليزي

«أمرت لجنة تنظيمية مستقلة اليوم بتغريم توماس توخيل 35 ألف جنيه استرليني وإيقافه لمباراة واحدة، وتغريم أنتوني كونتي 15 ألف جنيه

استرليني بعدما انتهكا على التوالي قاعدة الاتحاد الإنكليزي إي 3».

