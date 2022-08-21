الزمالك يلامس درع الدوري

دوليه

اقترب الزمالك بشدة من حسم لقب الدوري الممتاز بعد فوزه الثمين على مضيفه فاركو بهدف نظيف باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري. سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 8 من ضربة رأس، ليحقق الفريق الأبيض الفوز العاشر على التوالي في الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وبذلك يحتاج الزمالك للفوز على الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل لضمان حسم اللقب للموسم الثاني على التوالي. وتجمد رصيد فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا عند 40 نقطة في المركز الثامن. وفي لقاء آحر اكتسح بيراميدز ضيفه سموحة بنتيجة 5-1 باستاد الدفاع الجوي في القاهرة. ورفع بيراميدز رصيده بذلك إلى 68 نقطة، معززا موقعه في الوصافة خلف الزمالك، وفي المقابل تجمد رصيد سموحة عند 42 نقطة في المركز السادس. واستعاد المقاولون العرب نغمة الانتصارات الغائبة بفوز ثمين على مصر المقاصة بنتيجة 3-0. وحصد المقاولون أول فوز تحت قيادة مديره الفني الجديد شوقي غريب ورفع رصيده إلى 29 نقطة متقدما للمركز الخامس عشر بأفضلية المواجهات المباشرة على الجونة وإيسترن كومباني. وتجمد رصيد مصر للمقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بعدما تأكد هبوط الفريق بشكل رسمي.

