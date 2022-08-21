الأهلي يواجه الإسماعيلي

دوليه

يستضيف الأهلي اليوم الأحد نظيره الإسماعيلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري الممتاز المصري. ورغم ابتعاد الأهلي عن المنافسة على اللقب وضمان الإسماعيلي بنسبة كبيرة البقاء في الدوري فإن المباراة تحظى بأهمية كبيرة في ظل الصراع الجماهيري بين الناديين. وعادة ما كانت مباراة الأهلي والإسماعيلي هي القمة الثانية للكرة المصرية، لكن تراجع الدراويش في السنوات الأخيرة قلل من الصراع بين الفريقين في الملاعب، لكن على المستوى الجماهيري احتفظت القمة بموقعها. ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام إيسترن كومباني سلبيا، وبالتالي إمكانية فقدان فرصة احتلال الوصافة في نهاية الموسم. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراة واحدة أكثر وفوز الأهلي اليوم سيضعه على بعد نقطتين منه.

