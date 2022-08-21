حيات: المشاركة تاريخية والأنجح على الإطلاق

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أشادت عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات بالنتائج التي حققها الوفد الرياضي الكويتي المشارك في دورة العاب التضامن الاسلامي الخامسة التي اختتمت أخيراً في مدينة قونية التركية وحصد خلالها أبطال وبطلات الكويت 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و9 فضيات وبرونزيتين.

وقالت حيات ان وفد الكويت الرياضي الذي شارك في 10 ألعاب مختلفة هي القوس والسهم والرماية والعاب القوى والدراجات الهوائية والجودو والكراتيه والسباحة والكيك بوكسينغ والتايكوندو وكرة الطاولة، وبمجموعة 68 لاعبة ولاعبة، نجحوا في تقديم مستويات فنية كبيرة بمشاركة ست العاب من الالعاب العشر في الحصول على الميداليات التي ساهمت بحصول الكويت على المركز 11 في جدول ترتيب الدول الـ54 المشاركة في الدورة، والمركز الثاني خليجيا. وأضافت ان هذه المشاركة كانت الثالثة للكويت في تاريخ دورات العاب التضامن الاسلامي الخمس، وتعد من انجح المشاركات على الاطلاق من حيث عدد الميداليات التي تحققت (16 ميدالية متنوعة) منها خمس ميداليات ذهبية بينما لم يتعدى عدد الميداليات الذهبية في السابقة عن الميدالية الواحدة في كل مشاركة. وتابعت حيات ان حصول الكويت على المركز الحادي عشر في الدورة من بين 54 دولة مشاركة يعتبر نجاح كبير يسجل باسم اللاعبين واللاعبات بعد ان كان تصنيف الكويت في المشاركات السابقة 14 و15، كما عبرت عن سعادتها بتحقيق العنصر النسائي للميداليات للمرة الاولى في تاريخ هذه الدورة بعد ان حصلت الرامية سارة الحوال على الميدالية الذهبية في مسابقة فردي - تراب، ولاعبة الكيك بوكسينغ سهام الخريف على الميدالية الفضية في وزن تحت 52 كجم، وكذلك حصول الرامية ايمان الشماع على الميدالية الفضية في مسابقة زوجي مختلط - سكيت الى جانب الرامي عبدالعزيز السعد.

وتوجهت عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية بالمباركة الى جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه الدورة وللشعب الكويتي على هذا الانجاز الكبير، وطالبت القيادة الرياضية بالمزيد من الاهتمام والدعم للالعاب الفردية خصوصا بعد النتائج الرائعة التي تحققت في الدورة الخليجية ودورة التضامن الاسلامي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لتحقيق المزيد من الانجازات في الاستحقاقات القادمة ورفع علم الكويت في المحافل الدولية.

