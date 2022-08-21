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«ناشئي اليد» يلتقي الإمارات في «الآسيوية»

زيد خلف
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الأحد 21 أغسطس 2022

يخوض منتخب كرة اليد للناشئين ثاني مواجهته أمام نظيره الامارتي في 05:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية في البطولة الآسوية التاسعة للناشئين المؤهلة إلى بطولة العالم «كرواتيا 2023»، التي تستضيفها البحرين لغاية 31 أغسطس الحالي.
وكانت البطولة انطلقت في وقت متأخر مساء أمس، إذ خاض الأزرق أولى مبارياته أمام المنتخب الياباني. ويلعب الفريق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية والإمارات والعراق وقطر، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.
وسبق للأزرق أن حقق اللقب مرة، واحدة فيما تصدرت كوريا الجنوبية عدد الألقاب بست مرات يليها المنتخب القطري بخمسة ألقاب ثم المنتخب البحريني صاحب الضيافة والمنتخب الإيراني بثلاثة ألقاب لكليهما.
بدوره، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس أن الجميع متفائل بمجموعة اللاعبين الحالية، مشيراً إلى أن الثقة بهم كبيرة وطموحهم تحقيق نتيجة جيدة لكرة اليد الكويتية. وأضاف: «عمل الجميع من أجل اعداد المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية ونطمح من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية»


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