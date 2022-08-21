توماتش مدرباً لـ«سلة الأخضر»

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تعاقد النادي العربي مع المدرب الصربي ديان توماتش لتدريب فريق كرة السلة في الموسم المقبل. ويعتبر المدرب الصربي من المدربين الذي يمتلكون خبرة كبيرة في منطقة الخليج، إذ سبق له تولي الادارة الفنية في نادي الكويت ومنتخب الشباب، كما تولى قيادة العديد من الفرق الخليجية وحقق الكثير من الانجازات اللافتة في مسيرته. ويسعى «سلة العربي» إلى العودة بقوة لدائرة المنافسة على المراكز المتقدمة في الموسم المقبل. وستكون أولى مهام توماتش التعاقد مع محترفين مميزين للتدعيم صفوف الفريق، كما يسعى الأخضر إلى اعادة نجمه المعار إلى كاظمة يوسف بورحمه والذي يرغب البرتقالي في تمديد اعارته. وكان العربي اتفق مع أكثر من لاعب محلي من فريقي الساحل وبرقان من أجل الانضمام إلى صفوفه بعد أن قرر الاخيرين الانسحاب من البطولة في الموسم المقبل. وسينطلق الدوري أواخر سبتمبر المقبل، وهو سيقام بنظام الدمج في مرحلته الأول ما يمنح جميع الفرق الفرصة في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.