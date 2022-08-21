«شباب الطائرة» إلى البحرين

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توجه منتخب الكرة الطائرة للشباب أمس إلى العاصمة البحرينية المنامة استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة المقرر ان تنطلق هناك غدا وتستمر لغاية 29 أغسطس الحالي.

وترأس وفد المنتخب أمين صندوق الاتحاد خلف الهاجري وطلال جاسم اداريا إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري اسامة مدكور واختصاصي العلاج الطبيعي د.معتز عز الدين بالاضافة 14 لاعبا.

وكان الأزرق انتظم في معسكر تدريبي في تركيا لمدة اسبوعين خاض خلاله 6 مباريات ودية مع فرق قوية منها مباراتان مع منتخب السعودية للشباب ومباراة مع منتخب الناشئين، الذي كان موجوداً في تركيا استعدادا البطولة الاسيوية وثلاث مباريات مع فرق تركية. واكد إداري الفريق طلال جاسم ان المعسكر حقق اهدافه من خلال استفادة اللاعبين من الاحتكاك الجيد في المباريات الدولية على المستويين البدني والفني.

