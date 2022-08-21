الهزيمة الثالثة للعربي في «طائرة العين»

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تلقى العربي هزيمته الثالثة أمام العين الاماراتي 1-3 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من بطولة العين الدولية الودية المقامة التي تختتم في الامارات غدا، كما فاز ضمن الجولة ذاتها الزمالك المصري على الأهلي السعودي 3-1، والمنتخب السعودي على الجيل الصاعد الجزائري بالنتيجة ذاتها. ويتصدر المنتخب السعودي الترتيب بـ 3 انتصارات، ويأتي بعده الزمالك والعين والأهلي بانتصارين ثم العربي والجيل الصاعد بثلاث هزائم. وخاض الأخضر رابع مبارياته أمام المنتخب السعودي في وقت متأخر مساء أمس. وجاء لقاء العرب مع العين قوياً منذ البداية، فأنهى النادي الاماراتي الشوط الاول لصالحه بصعوبة 25-23 قبل أن يعود الأخضر ويعادل الارقام في الشوط الثاني 25-21، وتمكن العين من التفوق في الشوطين التاليين 26-24 و25-22 ليحقق انتصاره الثاني في البطولة.

