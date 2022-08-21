هل التغير سيكون..؟

محلية

سؤال يحتاج الي جواب في كل الخدمات الحكومية التي سيعاد النظر في ادارتها ومن يقودها؟ وبالتأكيد سيكون القطاعان الشبابي والرياضي جزءاً من هذا التغير؟ ففي المجال الرياضي سواء على المستويين الحكومي والاهلي هذا وارد جدا لاسباب واضحة ليس مهماً ان نناقشها الان لانها واضحة مثل الشمس وهي من صنع الرياضيين انفسهم كجمعيات عمومية ومن يختار من لقيادة اي قطاع رياضي وشبابي بالبلد.

لذلك يجب ان لا يكون في هذا القطاع من يصدر الاوامر من غير مجاملة او استفسار: على اي سبب تم ترشيح (أ) عن غيره من القيادات (ب، ج، د،... الخ)؟ وما يجعلني اثير هذا الامر هو ان العين الان على القيادات الشابة لكي يكون لها دور في هذا التغير القادم او بعد انتخابات مجلس الامة...؟ فهل كل شاب لدية الكفاءة لادارة مؤسسة رياضية او شبابية من غير خبرة في مجال عمله فالامثلة كثيرة في الكويت حيث كان ذلك في عهد المرحوم الشيخ صباح الاحمد حيث كان من اكبر الداعمين للشباب وهذا امر جيد اذا ما اختير الشاب المناسب في المكان المناسب كتخصص!!! وليس كاسلوب محاصصة في توزيع القيادات على مختلف قطاعات الدولة...؟ فما ينقصنا الان في اختيار القيادات هو من هذا المرشح وعلاقته بالمنصب الذي سيشغله سواء في القطاع الشبابي او الرياضي... فهل البديل سيكون ايضا شاب ومرة اخرى شاب اخر.... الخ؟ اعتقد ان اختيار الشاب يجب ان يربط مع تخصصه الدقيق ورؤيته لهذا المنصب وخبرته فيها فالموضوع ليس بالكم وانما بالكيف... اي ليس مهم ان يكون شاب «فقط» وانما يكون صاحب خبره وممارسة في الموقع الذي سيشغله والا بذلك راح نقضي العمر في اتاحه الفرصة وتجارب من غير اي داع وافضل مثال على ذلك تجده في القطاع الخاص عندما يختار موظفينه فانه يختارهم على مبدأ الكفاءة وليس العمر.. لذا فأتمنى اذا كان هناك تغيير في القطاعين الشباب والرياضة ان يكون البديل افضل من القائد السابق. والله من وراء القصد.

