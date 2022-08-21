توزيع الدوائر الانتخابية.. مشكلة أوجدتها الحكومة

الاخيرة

بات من المؤكد أن الاجراءات التي وعد بها صاحب السمو الامير في خطابه السامي، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، قد بدأ تنفيذه بالشكل الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الكويتيين، لاسيما ما يتعلق بالانتحابات التي حسم الامر فيها بأن الاقتراع سيكون وفق العنوان المسجل في البطاقة المدنية.

وايا كانت الاراء في هذا الشأن، لجهة دستورية ذلك او عدم دستوريته، فان الامر يبقى من صلاحيات المحكمة الدستورية التي اذا قدم اليها اي طعن فستحسمه بحكم لا يقبل النزاع، فيما المشكلة حاليا بتغيير الدوائر الانتخابية التي يبدو انها غبنت فيها شريحة لا بأس بها من المواطنين، بتغييرها طبيعة الشريحة النيابية في بعض المناطق، بل وفقا للخارطة التي اعلنت عقب الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، فإن موازين القوى اختلفت كثيرا، وقد لا تكون النتائج مرجوة، اذا كانت الحكومة تسعى الى تمثيل نيابي صحيح ومتوازن.

للوهلة الاولى يظهر ان هذه الخارطة الجديدة للدوائر لم تجر وفق دراسة معمقة، لانها لم تأخذ بعين الاعتبار المساواة بين شرائح الناخبين، بل هي رجحت كفة على اخرى، وهذا لا شك سيظهر في تركيبة مجلس الامة المقبل.

ووفقا للتجارب السابقة، فاننا سندور في حلقة مفرغة مرة اخرى، ونعيش صراعات عبثية، لان القوى النيابية الجديدة ستسعى الى الهيمنة اكبر قدر ممكن على حصصها الجديدة، وتفرض اجنداتها، وهنا ستكمن المشكلة التي لم تتوقعها الاراء الاستشارية التي أملت هذه الخارطة.

لاشك ان هذا الامر كان من المفروض ان يأخذ حيزا من الاهتمام، وان لا تكون الاراء التي رجحت كفة توزيع الدوائر قد ساوت بين الوقت الضيق للترتيب للانتخابات وبين عدم الوقوع في المحظورات، اي بمعنى انها عالجت الامر بما يترك عوارا في التمثيل النيابي.

هنا من المفيد التوقف عند امر مهم جدا، وهو اذا كانت الانتخابات وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، فان تغيير الدوائر ليس امرا عاجلا وبالتالي يتطلب الدراسة المتأنية كي تأتي النتائج وفق تقديرات صحيحة الى حد ما، ولان العمل السياسي والحكومي يتطلب المرونة والتصحيح الدائم، فمن المهم جدا دراسة هذه الخارطة جيدا مرة اخرى، وان يتم التعديل وفق الحاجة الى الاصلاح المستهدف، وبذلك تصيب الحكومة الجديدة عصفورين بحجر واحد، وهما اثبات النية الاصلاحية عملانيا، عبر تصحيح التمثيل النيابي، والثاني تحقيق الهدف الاول من خطاب صاحب السمو الامير، وهو اعادة الامر الى الشعب لاختيار ممثليه، وان يكون مسؤولا عن هذا التمثيل، اما في التوزيع الجديد من الواضح انه غير عادل.

