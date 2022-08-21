الكويت من التبرير إلى التغيير!

الاخيرة

التقيت ذات مرة ومجموعة معي أحد المسؤولين بالحكومة، وبعد خروجنا من مكتبه سألني البعض عن انطباعي؟ وكانت اجابتي سالبة، ومفادها بأن شيئاً لن يتغير بالكويت، لان إجابة المسؤول علي في كل القضايا التي طرحناها عليه تشتمل على «تبرير» لكل الأخطاء، ومن يبرر لا «يغير» وفقط يمضي وقته ومن حواليه بالبحث عن مزيد من التبريرات للإخفاقات المتتالية، وقد كتبت في حينه مقالاً عن إشكالية التبرير..

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ما يحدث مع العهد الحالي، ومع قدوم سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، هو العكس تماماً، أي التوقف عن التبرير وبدء عملية التغيير «للأفضل»، وإلا ما كان أسهل على سمو الرئيس البحث عن الذرائع والأعذار لعدم عمل اي شيء والاكتفاء كالعادة برفع شعارات الإصلاح دون مضمون، وترك المركب أو القطار في مساره الخطأ المدمر السابق، لقد حدث الفارق التاريخي الكبير، والفوز العظيم بنفس الفريق الحكومي مع تقلص عدد لاعبيه، كون خطة اللعب وروشتة المرحلة تغيرتا من.. التبرير الى التغيير، لذا …تفاءلوا فالقادم أفضل حقاً لا قولا..!

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آخر محطة:

بعض الدلالات الواضحة والجلية بأننا في عهد التغيير لا التبرير هو إصدار مراسيم الضرورة للتصويت بقوائم البطاقة المدنية، وما كان أسهل من إبقاء الأوضاع الخطأ على ما هي عليه و«تبرير» الإبقاء على عملية تزييف إرادة الناخبين بالخوف من إبطال المحكمة الدستورية للمجلس المقبل، متناسين أن أكبر الفرحين بخطوات الإصلاح الحالية التي عكست رغبات الأمة مصدر السلطات، هو مرفق القضاء الكويتي العادل والنزيه.

