خلال بث مباشر.. انتحار شاب مصري بسبب «ظلم الأقارب»

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خلال بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، انتحر شاب من مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة شمال مصر، الجمعة، عن طريق تناول قرصين لـ«حفظ الغلال السامة»، ما أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. ويدعى الشاب المنتحر عمرو زايد، ويقيم داخل قرية القصر الأخضر، التابعة مدينة كفر الدوار، وانتحر بسبب «خلافات عائلية». وقبل اقدامه على الانتحار، تحدث الشاب المصري عن شعوره بالظلم موجها حديثا لأحد أقاربه قائلا: «مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا». وأوضح الشاب أن أحد أقاربه رماه باتهامات باطلة وأنه سيريح عائلته حتى لا يسبب لهم متاعب. ونفى خلال الفيديو الذي سجله قبل الانتحار الاتهامات الموجهة إليه «بالتحرش بزوجة» أحد أقاربه، قائلا» أنا لم أصور زوجتك وابن أخيك من فعل ذلك». وبعد أن شاهد أقارب الشاب «البث المباشر»، سارعوا محاولين إسعافه من خلال نقله إلى مركز السموم في الإسكندرية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد أن وصل إلى المستشفى. وقالت زوجة الشاب، إن سبب إقدامه على الانتحار، هو «خلافات مع أخواله بسبب الميراث». وقالت إن «أقاربه كانوا يعتدون عليه بالضرب، ويستخدمون نفوذهم ضده»، مضيفة «زوجي عاش يتيما وأطفاله الآن أيتام». وكشفت أسرة الشاب، عثورهم على رسالة بخط يده كتب فيها «وصية» طلب خلالها «عدم حضور بعض أقاربه لجنازته». وقال في وصيته «أنا العبد الذي ظلمه الناس أجمعين، من أهل وأصدقاء أكلوا حقي واشتكيهم إلى الله.. وأنا خصيمكم أمام الله، وربي سوف يأتي بحقي، وأنا سابقكم إلى الله الذي خلق السماوات والأرض».