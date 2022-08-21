بعد تدشين خدمة «تواصل معنا» تواصل مباشر بين المواطنين والوزراء

أول النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم أنه وتأكيداً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تم تدشين خدمة (تواصل معنا?) لتعزيز تواصل المواطنين مباشرة مع الوزراء عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل?) وذلك لتقديم الشكاوى او الاقتراحات والمبادرات او أي طلب آخر. واوضح كاظم أن خدمة (تواصل معنا) التي باتت متاحة من قبل مجلس الوزراء عبر قائمة (خدمات) داخل تطبيق (سهل)، أتت تماشياً مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس من أجل تسهيل تواصل المواطنين مع الوزراء بشكل مباشر على مدار الساعة إلكترونياً. وبين كاظم أنه بإمكان مستخدمي التطبيق من خلال خدمة (تواصل معنا) اختيار الجهة التي تتبع الوزير المعني وتسجيل الشكوى او تقديم المقترح او المبادرة او أي طلب آخر مع ارفاق اي مستندات ذات العلاقة مباشرة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).

