هولتسنايدر: الكويت أسهمت بإنجاح «الإجلاء في أفغانستان»

أول النهار

قدّم القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، الشكر لدولة الكويت على المساعدة التي قدّمتها في عملية الإجلاء الضخمة.

وفي هذا السياق، كتب هولتسنايدر في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» يقول: «قبل عام، أجرت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء إنساني في التاريخ بمساعدة الشركاء والحلفاء وعلى رأسهم دولة الكويت التي قدمت إسهامات كبيرة أدت إلى نجاح عملية الإجلاء». أضاف: «شكراً مجدداً لسمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي». وبعملية الانسحاب التي تمت في نهاية أغسطس 2021، أنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفغانستان، لتطوي 20 عاماً من الحرب التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن رداً على اعتداءات 11 سبتمبر، في أطول حرب خارجية للولايات المتحدة كانت باهظة الثمن على الصعيد البشري والاقتصادي.

وقتل في الحرب 2448 جندياً ونحو 3846 من المتعاقدين الأميركيين حتى أبريل 2021 إلى جانب 13 جندياً قتلوا في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول قبل أربعة أيام فقط من إتمام الانسحاب.

وقاربت كلفة الحرب التريليون دولار وهو مبلغ سددته الولايات المتحدة بشكل أساس من خلال الاقتراض ما يمثل عبئا ماديا لم ينته بانتهاء الحرب بل أنه ممتد ليحمل عبئه الجيل القادم من دافعي الضرائب الأميركيين.

ومنذ منتصف أغسطس الماضي وحتى نهايته نفذ الجيش الأميركي وطائرات التحالف إجلاء أكثر من 123000 مدني بمن في ذلك 6000 أميركي إلا أن ما يقارب 200 أميركي من الذين أرادوا مغادرة أفغانستان لم يتمكنوا من المغادرة رغم تكرار الرئيس بايدن وكبار المسؤولين الأميركيين التأكيد على انتهاء المهمة مع خروج آخر أميركي من أفغانستان.

