وزير العدل مسؤول عن تنظيم التركيبة السكانية

أول النهار

أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قرارا نص على أن يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020، في شأن تنظيم التركيبة السكانية. الهين: تعزيز العلاقات مع المنظمات الإنسانية أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع المنظمات الإنسانية الدولية، لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال السفير الهين في تصريح لـ«كونا» عقب لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر بمقر اللجنة بمدينة جنيف ان اللقاء جاء تعزيزا للعمل الإنساني واستجابة للدور الحيوي الذي تقوم به الدولة نصرة لشعوب العالم وتخفيفا لمعاناتهم جراء الأزمات الدولية. واضاف ان اجتماعه مع ماورر تناول العلاقات العميقة التي تربط الكويت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بينهما. ولفت السفير الهين الى ان الاجتماع قد تناول أيضا سبل استمرار تقديم الدعم الكويتي لكل من اليمن وسوريا ودول القارة الافريقية المحتاجة والتي تضررت بشكل كبير جراء الأزمات العالمية.