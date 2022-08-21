«الداخلية»: قيد جميع الكويتيين

الأولى

اكدت وزارة الداخلية ان إدارة شؤون الانتخابات عملاً بنص المادة «8 مكرراً» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 ستقوم بقيد جميع أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً للكشوف المرسلة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد التحقق من الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية.

وقالت في بيان لها تعقيبا على ما أثير خلال الايام الماضية عن الآلية التنفيذية للمرسوم: ان هذا الاجراء يأتي ترجمة للمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون التي أشارت صراحة إلى تمكين جميع الكويتيين ممن لهم حق التصويت وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بأن يستخدموا حقهم الانتخابي. واضافت: أُثـير في وسائل التواصل الاجتماعي تساؤل حول مدى إمكانية مشاركة جميع الكويتيين في العملية الانتخابية وفقاً لمناطق سكنهم الثابتة والمُدونة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمُدرجة في القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية.

ومضت تقول: إن وزارة الداخلية ستعمل بنص ما جاء في المادتين «7 مكرراً» و«8 مكرراً» المضافتين من المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه واللتين نصتا على أن: «تـُرسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقةٍ على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك استثناءً من حكم الفقرة الأولى من كُلٍ من المادتين 7 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، وتقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة «7 مكرراً» من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.

وأضافت: «كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة «7 مكرراً» من هذا القانون».