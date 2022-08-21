الأولى

ضرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد أروع مثل في الحزم والحسم والانضباط عندما طبق القانون على نفسه أمس قبل أن يطالب بتطبيقه على الآخرين ليكون بالفعل لا بالقول نموذجاً يحتذى، وقدوة ملموسة تسير على نهجها كل القيادات الأمنية.

الوزير الخالد الذي تفقّد أمس السجن المركزي يرافقه وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية قبل أن يشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل الأمن والسلامة للمؤسسات الإصلاحية، طلب من رجاله تفتيشه شخصياً، وخضع بالفعل للقانون، ليضرب بذلك مثلاً يحتذى في احترام اللوائح، فضلاً عن القانون ونصوص الدستور.

