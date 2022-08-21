تبرعات الكويت.. لأهل الكويت

الأولى

طلبت وزارة الشؤون من رؤساء مجالس الجمعيات الخيرية توجيه موارد العمل الخيري غير المشروط الى داخل الساحة الكويتية.

وقالت في بيان صحافي ان ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية بضرورة دعم المشاريع الخدماتية داخل الكويت بما يعود بالنفع على جميع الفئات المحتاجة ومد يد العون والمساعدة لها.

واكدت انها على اتم الاستعداد للتنسيق بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة للاسهام في تنفيذ المشاريع الخدماتية داخل البلاد.

وكانت وزارة الشؤون اصدرت تعميما بشأن تنظيم العمل الخيري من خلال الميكنة وتحديد عملها في الجمعيات الخيرية.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم الربط مع منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية لتدقيق بيانات التحويلات المالية بشكل آلي بحيث لا تستطيع الجمعية التحويل إلى أي جهة غير موجودة او ممنوعة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.

وذكر أن نظام الميكنة يوفر تقارير أخرى مختلفة مثل أداء الموظفين وعدد الطلبات التي تم إنجازها وتقارير التحويلات المالية حسب الدولة والجمعية والجهة الخارجية المحول إليها وتقارير للمشاريع وغيرها من التقارير.