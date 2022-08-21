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الوزراء للمواطنين: تواصلوا معنا مباشرة


أعلن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» أنه وتأكيداً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تم تدشين خدمة «تواصل معنا» لتعزيز تواصل المواطنين مباشرة مع الوزراء عبر التطبيق وذلك لتقديم الشكاوى او الاقتراحات والمبادرات او أي طلب آخر.
وأوضح بيان صادر من «سهل» أن خدمة «تواصل معنا» باتت متاحة من قبل مجلس الوزراء عبر قائمة «خدمات» داخل تطبيق «سهل» تماشياً مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل تسهيل تواصل المواطنين مع الوزراء بشكل مباشر على مدار الساعة إلكترونياً.
واضاف البيان أنه بإمكان مستخدمي التطبيق من خلال خدمة «تواصل معنا» اختيار الجهة التي تتبع الوزير المعني وتسجيل الشكوى او تقديم المقترح او المبادرة او أي طلب آخر مع ارفاق اي مستندات ذات العلاقة مباشرة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل».


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