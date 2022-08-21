ساساهارا سفيرة لأميركا لدى الكويت

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم ترشيح كارين ساساهارا «سفيرة مفوضة فوق العادة» لدى الكويت.

وقال في بيان: إن ساساهارا هي «عضو محترف في السلك الدبلوماسي برتبة وزير مستشار وشغلت أخيراً منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشمال إفريقيا». وأضاف: أن ساساهارا «حاصلة على العديد من جوائز الأداء في وزارة الخارجية بما في ذلك خمس جوائز رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية».

وأشار البيان إلى أن ساساهارا تتحدث العربية والإسبانية والفرنسية والروسية.

من جانب آخر، صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية اشتمل على تعيين سالم شبيب الخالدي سفيرا للبلاد لدى جمهورية زيمبابوي، خليفة محمد الخرافي سفيرا لدى مملكة إسبانيا، حمد علي الهزيم سفيرا لدى جمهورية البرتغال، زياد فيصل المشعان سفيرا لدى دولة ليبيا، عماد عبدالعزيز الخراز قنصلا عاما لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي، ظاهر متعب الخرينج سفيرا لدى البوسنة والهرسك، سامي غصاب الزمانان سفيرا للكويت لدى اليابان ومحمد ناصر الهاجري سفيرا لدى سلطنة عُمان.