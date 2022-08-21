إلزام سيارات نقل النفايات بتركيب «نظام تتبع»

الأولى

ألزمت الهيئة العامة للبيئة الشركات المؤهلة لنقل النفايات بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من الهيئة العامة للبيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات الى مواقع المعالجة والتخلص.

جاء ذلك في قرار أصدره رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد بشأن المتطلبات الأساسية للتسجيل أو التجديد لشركات نقل النفايات بأنواعها.

ونص القرار على ان تقوم الهيئة العامة للبيئة بتأهيل الشركات الناقلة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تقوم كل جهة بإخطار الهيئة العامة للبيئة بمتطلبات التأهيل مع الزامها بإزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عنها، وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل البدء في المشروع، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في الرجوع عليهم بالتعويضات البيئية اللازمة.