الخالد: لا استثناءات في التفتيش عند بوابات السجن

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد امس السبت بزيارة تفقدية الى السجن المركزي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس وعدد من القيادات الامنية وذلك للاطلاع على سير العمل ، و كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بالتكليف اللواء عبدالله سفاح الملا وقيادات القطاع.

وتفقد الوزير مرافق السجن واستمع إلى شرح عما يقدم للنزلاء من خدمات من حيث طبيعة السكن والغذاء والرعاية الصحية وتنظيم الزيارات الأسرية والوسائل الترفيهية والرياضية والثقافية.

وشدد على ضرورة تشديد الاجراءات الامنية عند الدخول من بوابات السجن والتفتيش الدقيق على الجميع دون استثناء عند بوابات الدخول «ابتداء بنفسه»، حيث كان في السابق التفتيش مقتصرا على فئة معينة دون اخرى.

واوصى بمواصلة تلبية احتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بشكل مستمر والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وفي ختام الجولة اعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.

