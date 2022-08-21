الفريق البرجس تفقد انهيار سقف «مرور الجهراء»

وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس اجتماعا للجنة الفنية المكلفة بفحص مبنى مرور محافظة الجهراء، و ذلك بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة امر بفتح لجنة تحقيق لمحاسبة المقصر في مبنى مرور محافظة الجهراء، و قام وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بزيارة ميدانية لمبنى محافظة مرور الجهراء وقد تواجدت بالموقع الفرق المعنية ذات الاختصاص من وزارة الدفاع (هندسة المنشآت العسكرية) ووزارة الاشغال وجمعية المهندسين وذلك للوقوف على اخر مستجدات حادث سقوط سقف المبنى والاسباب والاجراءات اللازمة لسرعة الانجاز.

