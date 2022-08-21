ضبط 20 مركبة خاصة تحمِّل الركاب من المطار

وطن النهار

شن رجال وزارة الداخلية حملات امنية ومرورية بشكل يومي على مركبات الاجرة غير النظامية (المركبات الخاصة) التي تقوم بتحميل الركاب في مطار الكويت الدولي وأسفرت عن ضبط 20 مخالفا وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت الداخلية ان الحملات المرورية على مركبات الاجرة المخالفة مستمرة وبشكل يومي وذلك للمحافظة على الصورة الحضارية للكويت وان الزائر عند وصوله يتعامل مع التاكسي المصرح بها باعتبار ان المطار هو الواجهة الحقيقية للكويت.

وحذرت القادمين من السفر من استئجار هذه المركبات المخالفة لخطورتها على القادمين، حيث ان مركبات الاجرة المصرح بها للعمل في المطار يقودها سائقون مدربون، وفي حالة العثور على مقتنيات سوف يسهل التعامل معها تبعا لسياسة المفقودات المعمول بها.

