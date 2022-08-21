البلدية: مزاد علني لبيع المركبات المهملة

وطن النهار

شددت البلدية على أن إزالة ملصقات الإنذار عن المركبات المهملة والمعروضة للبيع، يعرض للمساءلة القانونية، حيث أن هناك نسخة أخرى لدى مفتش البلدية لكل ملصق يتم استخدامه.

وأوضحت البلدية عبر حسابها الرسمي أن من صلاحيتها ضبط المركبات وحجزها لديها، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحب المركبة لاستردادها وسداد مستحقاتها، لافتة إلى انها تقوم بعرض المركبة في المزاد العلني وبيعها وخصم المستحقات من قيمتها.

وأشارت إلى ان المادة «9» من القرار الوزاري توضح أنه لايجوز ترك المركبات في الشوارع والأرصفة والساحات والميادين العامة، لاسيما أن الإجراء المتبع وضع ملصق ومن ثم يتم يتم إزالة المركبة بعد مرور 48 ساعة.

وأفادت أنه في حال عرض السيارة للبيع في الشوارع والميادين والساحات والميادين، فانه يتم وضع ملصق وإزالة المركبة بعد مرور 24 ساعة.

من جانب آخر، أصدرت البلدية تعميماً يلزم المقاولين والمالكين من وضع حاوية لجمع مخلفات البناء، مبينة أنها ستقوم بوضع بلوك على المقاولين المخالفين، وأنها لن تتهاون في هذا الأمر.

وأضافت في تعميمها أنها ستقوم بتحميل المخالفين تكاليف رفع الانقاض، مشددة على وجوب أن يكون حجم الحاوية مناسبا لحجم الأعمال.

