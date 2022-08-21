«الكهرباء»: برنامج شامل لصيانة الغلايات ووحدات التقطير

وطن النهار

أعلن المهندس خليفة الفريج وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية والغلايات ووحدات التقطير، حيث تم اعتماد البرنامج لمعظم الوحدات الكهربائية ووحدات التقطير في جميع محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه. وأفاد بأنه سوف يتم القيام بعمل صيانة سنوية لـ «88» وحدة كهربائية بما يمثل 83% من اجمالي الوحدات، كذلك عمل الصيانات اللازمة لوحدات التقطير لعدد «59» وحدة تقطير بما يعادل 100?من اجمالي عدد وحدات التقطير بالإضافة إلى صيانة وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطة الشويخ ومحطة الزور والدوحة الغربية. وأوضح الفريج بأن برنامج الصيانة السنوي الشامل بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي عددها «6» محطات رئيسة موزعة على مناطق الكويت سيبدأ من شهر سبتمبر 2022 وينتهي في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2023 للوحدات الكهربائية، كما سيبدأ برنامج العمل لوحدات التحلية في نهاية هذا الشهر، وسيقوم مهندسي وفنيي المحطات بالمشاركة والاشراف على جميع أعمال الصيانات المختلفة وفقاً لبرامج الصيانة المعتمدة بالتنسيق مع المقاولين في هذا المجال استعداداً لمرحلة الصيف القادم 2023 وذلك لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية والشبكة المائية بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك المتصاعد من الكهرباء والماء، وتتم هذه الصيانة وفقا للمعايير العالمية تحقيقاً للجودة والكفاءة المطلوبة. «جود الخيرية» أطلقت حملة «كلمني عربي» أطلقت جمعية «جود» الخيرية ضمن حملتها «كلمني عربي» الموجهة للناشئين من الأطفال والشباب العرب، التي تهدف لتشجيعهم على التمسك بلغتنا العربية والتحدث بها، أطلقت فيديو يعرض في شركة السينما الكويتية «سينسكيب» يبين أن اللغة العربية جزء من هويتنا، ويطالب الآباء باستخدام المفردات العربية عند استخدامها في الأماكن العامة وفي تعاملاتنا اليوم حتى تحفظ تاريخنا وثقافتنا.