«الشؤون»: توجيه موارد العمل الخيري إلى داخل الكويت

وطن النهار

طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من رؤساء مجالس الجمعيات الخيرية توجيه مواردالعمل الخيري غير المشروط الى داخل الساحة الكويتية لخدمة قاطنيها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: ان ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية بضرورة دعم المشاريع الخدماتية داخل الكويت بما يعود بالنفع على جميع الفئات المحتاجة ومد يد العون والمساعدة لها.

واكدت انها على اتم الاستعداد للتنسيق بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة للاسهام بتنفيذ تلك المشاريع الخدماتية داخل البلاد.

وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما أخيراً بشأن تنظيم العمل الخيري من خلال الميكنة وتحديد عملها في الجمعيات الخيرية مبينة إن عمل الميكنة يرتكز على 7 عناصر رئيسة وهي خطة المشاريع والمخاطبات والتحويلات البنكية والبيانات المحاسبية والطلبات القانونية وقاعدة بيانات الجمعيات واخيرا تقارير الموظفين.

واضافت الوزارة انه على كل جمعية تقديم خطة مشاريع لدراستها بواسطة إدارة الجمعيات قبل اعتمادها مبينة أن المعاملات البنكية تشمل طلب فتح حساب او تحريك حساب مغلق وسائر التحويلات وطلب بالمفوضين بالتوقيع وطلب بصلاحية جمعة التبرعات التحويلات المالية وطلب تحويل مالي سواء من خلال البنك او من خلال الصرافة وكذلك لا بد من تقديم طلب للموافقة على استقبال مبلغ مالي في خارج الكويت.

وافادت أن البيانات المحاسبية تعنى بتزويد الوزارة بميزان مراجعة شهري وربع سنوي إضافة إلى البيانات المالية الختامية وإحصائية بالتحويلات النقدية.

وفيما يتعلق بالطلبات قانونية أشارت إلى إمكانية إضافة أنواع جديدة من الطلبات حسب الحاجة وتحديد الموظفين المختصين المسؤولين عن دراسة الطلب وتشمل إرسال رسائل عدة منها التعاميم والمخالفات اضافة إلى قاعدة بيانات الجمعيات والتي تشمل أعضاء مجلس الإدارة والنظام الأساسي والأهداف وغيرها.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم الربط مع منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية لتدقيق بيانات التحويلات المالية بشكل آلي بحيث لا تستطيع الجمعية التحويل إلى أي جهة غير موجودة او ممنوعة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.

وذكر أن نظام الميكنة يوفر تقارير أخرى مختلفة مثل أداء الموظفين وعدد الطلبات التي تم إنجازها وتقارير التحويلات المالية حسب الدولة والجمعية والجهة الخارجية المحول إليها وتقارير للمشاريع وغيرها من التقارير.

