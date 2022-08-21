أبل: دعم الأنشطة المجتمعية في «التعاونيات»

وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة والشباب محمود ابل، على أهمية الجمعيات التعاونية ودورها في دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من مجالس الادارات تعمل على إقامة الفعاليات المجتمعية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع العام على الجميع. وقال أبل خلال رعايته حفل ختام بطولة الروضة للبادل تنس التي أقيمت على مدى يومين بملاعب نادي الكويت بالصالة المغطاة، إن رياضة البادل للتنس من الرياضات العصرية الممتعة عند الشباب، وتشهد إقبالاً كبيراً عند المجتمع والرياضيين، وهي تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات وتشهد تفوقاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تحت مظلة الاتحاد للبادل تنس. وأعرب عن شكره، لمجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية والفرق المشاركة والمنظمين والمتطوعين الذين اشرفو على تنظيم ونجاح المباريات خلال فترة البطولة، وبالتأكيد ممارسة الرياضات بأنواعها تعزيزاً للترابط بين الأفراد ورفع قيمة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضة كسبيل لتحسين مهارات الحياة.