الحكومة.. تدقيق شامل على عقود المقاولين

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن فلترة حكومية شاملة تجريها شركات حكومية للمقاولين منفذي الممارسات والمناقصات التي تقوم بطرحها من خلال تقييم شامل لأدائها في تنفيذ العقود التي تمت ترسيتها عليها خلال الفترة الماضية. وقد طلبت عدة جهات عدم ترسية مناقصات على بعض الشركات بسبب ادائها السيئ في تنفيذ العقود ما يترتب عليه هدراً في المال العام، بالاضافة الى تدني نسب الانجاز وتأخر تنفيذ بعض المشروعات المدرجة في خطط تلك الشركات. ولفتت المصادر ان حرمان تلك الشركات من مناقصات وممارسات الجهات سيكون بحد ادنى 5 سنوات، على ان يتم دراسة ملف الشركة بعد انتهاء فترة العقوبة عليها. وأوضحت ان الوزارات والهيئات الحكومية تقوم بدراسة كل شركة على حدة وانجازاتها والتدقيق على بنود الكلفة على ان يتم اختيار الشركة الأكفأ في تنفيذ العقود وأن لا يترتب على ترسية العقود اي اوامر تغييرية مستقبلية وذلك في اطار الحفاظ على المال العام خلال الفترة المقبلة. وبينت المصادر ان تلك الخطوات تأتي في اطار النهج الاصلاحي الذي تتبعه الحكومة في جميع الجهات وذلك في اطار السعي نحو ترشيد النفقات وضغط المصروفات التي يمكن الاستغناء عنها، في ظل التذبذب الكبير لأسعار النفط.

